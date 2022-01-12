مدرب تونس بعد الفضيحة التحكيمية بمباراة مالي: لم أر شيئًا كهذا من قبل!

عبّر مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، عن تعجبه مما حدث في مباراة مالي من الناحية التحكيمية، واعتبر أنه لم ير شيئًا كهذا من قبل طوال مسيرته التدريبية.

وقام الحكم جاني سيكازوي بإنهاء مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85، ثم انفجرت الاحتجاجات والتعجب، ليعود ويُكمل المباراة ثم يُنهيها في الدقيقة 88.

حاول الاتحاد الإفريقي إقناع تونس بعد ذلك بالعودة إلى الملعب وإكمال الدقيقة المتبقية في الوقت الأصلي ودقيقتين كوقت بدل ضائع، لكن نسور قرطاج رفضوا.

وتحدث منذر الكبير في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا "من الصعب للغاية إدارة الشؤون غير الرياضية".

كما أضاف "لا يمكن تفسير ما حدث، أطلق الحكم صافرته بالدقيقة 85 ثم 89، من الأساس كان لدينا 7-8 دقائق أخرى يفترض أن يحتسبوا كوقت بدل من الضائع".

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وتابع "لقد عملت في التدريب منذ مدة طويلة ولم أر شيئًا كهذا، حتى الحكم الرابع كان يستعد لرفع اللوحة بالوقت بدل الضائع ثم أطلق حكم الساحة صافرته".

أما عن أسباب عدم العودة للملعب رغم مطالبات الكاف "كان اللاعبون يأخذون حمامات ثلجية لمدة 35 دقيقة قبل أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى".

ووفقًا للخبير التحكيمي جمال الغندور عبر قنوات بي إن سبورتس، فإنه لا يمكن استكمال مباراة بعد إيقافها لمدة 45 دقيقة لأسباب صحية.

وتقدم الاتحاد التونسي باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي ضد ما حدث وطالب بإعادة المباراة رسميًا.

أما مالي فاحتفلت بالانتصار مرتين، الأولى عند إنهاء المباراة مبكرًا والثانية بعدما وافقوا على النزول لأرض الملعب إرضاءً للكاف ولإثبات أن تونس انسحبت.