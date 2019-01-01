مدرب تونس: أدائنا سيء لكن انظروا إلى إيطاليا

ماهر الكنزاري حزين بما يقدمه فريقه في كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب ماهر الكنزاري؛ المدرب العام لمنتخب تونس، عن خيبة أمله من المستوى الذي ظهر به اللاعبين خلال مواجهة موريتانيا، واعدًا الجماهير بتجهيز الفريق بشكل أفضل في المباريات المقبلة.

نسور قرطاج تعادلوا سلبيًا أمام المرابطين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

هذه النتيجة أهلت تونس إلى دور الـ16 كمركز ثان في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، خلف مالي صاحبة الصدارة بسبع نقاط، بينما ودعت أنجولا وموريتانيا برصيد نقطتين فقط.

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وقال الكنزاري، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نعم تأهلنا للدور المقبل، لكننا نعلم تمامًا أننا لم نقدم ما ينتظره منا الجميع سواء أمام أنجولا أو موريتانيا، لكن الأداء كان أفضل أمام مالي، نحن دخلنا فترة شك، نتمنى أن نتخطاها".

وأضاف: "الأهم أننا تأهلنا، نعم هو ليس إنجازًا، حتى الشارع التونسي لم يفرح ولا نحن كجهاز فني ولاعبين، لكننا سنقدم الأفضل بالدور المقبل".

مدرب نسور قرطاج تابع: "دور الـ16 يعد بطولة ثانية ووضع آخر، من هنا للمباراة المقبلة سنجهز أنفسنا بشكل كبير، سنعمل على زيادة القتال في الملعب، ونعد الجماهير بأن نحاول أن نعيد الفريق كما كانوا يأملون".

واختتم: "إيطاليا في كأس العالم 1982 تعادلت في أول ثلاث مباريات، وفي الأخير توجت بطلًا، نأمل أن نكون مثلها".

يذكر أن تونس تلاقي المنتخب الغاني في دور الـ16، في يوم الثامن من يوليو الجاري. (طالع جدول المواجهات بالكامل)