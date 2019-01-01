مدرب بيرو يشيد بكاريلو ويؤكد تألقه في مونديال الأندية

الهلال يواجه الترجي غدًا في الدور الثاني بمونديال الأندية

تحدث ريكاردو جاريكا المدير الفني للمنتخب البيروفي عن لاعبه أندريه كاريلو جناح الهلال السعودي، وتوقعاته له خلال مونديال الأندية.

أندريه كاريلو يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة الهلال خلال الفترة الأخيرة، حيث ضمن العناصر الأساسية التي يعتمد رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال.

وقال جاريكا في تصريحات صحفية: "كاريلو يقدم مستوى أكثر من رائع مع الهلال وظهر هذا في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي الذي توج به فريقه".

وأضاف المدير الفني للمنتخب البيروفي: "أتوقع تألق كاريلو خلال مباريات كأس العالم للأندية، وعودته من جديد مرة أخرى إلى الدوريات الأوروبية".

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وتابع جاريكا في تصريحاته إن كاريلو يستطيع العودة للدوريات الأوروبية، حيث سيكون له دورًا هامًا لمنتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2020.

كاريلو ساهم في تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا، حيث سجل الهدف الوحيد في لقاء الذهاب في نهائي البطولة أمام أوراوا ريدز الياباني، الذي أقيم في السعودية.