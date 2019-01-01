مدرب بيرو يزور معسكر بيراميدز في الجونة
كشف نادي بيراميدز المصري، عن زيارة الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لبيرو، لمعسكر الفريق في الجونة قبل مواجهة اليوم في الرابعة عصرًا.
ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الجونة، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "الجونة"، ويسعى للحفاظ على مركز الوصيف.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للمدرب جاريكا بصحبة رامون دياز المدير الفني لبيراميدز.
وكتب بيراميدز عبر "تويتر": " المدير الفني لمنتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا يزور معسكر الفريق في الجونة ويلتقى بمواطنه رامون دياز لمشاهدة مباراة بيراميدز والجونة ومتابعة لاعبنا الدولي كرستيان بينافينتي".
المدير الفني لمنتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا يزور معسكر الفريق في الجونة ويلتقى بمواطنه رامون دياز لمشاهدة مباراة بيراميدز والجونة ومتابعة لاعبنا الدولي كرستيان بينافينتي pic.twitter.com/7Wa9QaC4rK— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 19, 2019
ويسعى جاريكا لتكوين منتخب قوي لبيرو، استعدادًا للمشاركة في كأس كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل في وقت لاحق من العام الجاري.
أحمد شوبير "نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم": لم يتم حتى الآن مناقشة ملف السوبر المصري، لعدم وجود وقت لذلك 🗣️ pic.twitter.com/66aKaNPU62— جول مصر (@goaleg) February 19, 2019