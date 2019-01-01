مدرب بيرو يزور معسكر بيراميدز في الجونة

مدرب بيرو جاء ليتابع اللاعب كرستيان بينافينتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي بيراميدز المصري، عن زيارة الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لبيرو، لمعسكر الفريق في الجونة قبل مواجهة اليوم في الرابعة عصرًا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الجونة، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "الجونة"، ويسعى للحفاظ على مركز الوصيف.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للمدرب جاريكا بصحبة رامون دياز المدير الفني لبيراميدز.

وكتب بيراميدز عبر "تويتر": " المدير الفني لمنتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا يزور معسكر الفريق في الجونة ويلتقى بمواطنه رامون دياز لمشاهدة مباراة بيراميدز والجونة ومتابعة لاعبنا الدولي كرستيان بينافينتي".

المدير الفني لمنتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا يزور معسكر الفريق في الجونة ويلتقى بمواطنه رامون دياز لمشاهدة مباراة بيراميدز والجونة ومتابعة لاعبنا الدولي كرستيان بينافينتي pic.twitter.com/7Wa9QaC4rK — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 19, 2019

ويسعى جاريكا لتكوين منتخب قوي لبيرو، استعدادًا للمشاركة في كأس كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل في وقت لاحق من العام الجاري.