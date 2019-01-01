مدرب بوليفيا: انهارنا بعد ضربة جزاء مشكوك في صحتها

تعرف على تصريحات مدرب بوليفيا بعد الهزيمة من البرازيل في كوبا أمريكا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد إدواردو فيليجاس، المدير الفني لمنتخب بوليفيا، أنّ بلاده لعبت الشوط الأول بصورة جيدة وانهارت بعد الهدف الأول من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

البرازيل انتصرت بثلاثية نظيفة من توقيع كوتينيو هدفين وإيفرتون لتتصدر المجموعة الأولى من كوبا أمريكا.

وقال فيليجاس في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أنّه أداء متوسط نظرًا لما قمنا به في الشوط الأول وأفادنا في الملعب وقراء اللقاء وإيقاف خطورة البرازيل، ولكن بالشوط الثاني كنا أقل وخاصة بعد تسجيل الهدف".

وتابع: "لا أدري إن كانت ضربة الجزاء صحيحة، فالحكم عاد لتقنية الفيديو وبعدها لم نستطع الصمود وانهارنا بصورة سيئة".

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واختتم: "كنا نتوقع هجوم البرازيل وحاولنا التراجع والدفاع بهدف اللعب على المرتدات ووجدنا المساحات ولكن لم نستغل الفرصة في الشوط الأول".

جدير بالذكر أنّ البرازيل وصلت إلى 100 انتصار في بطولة كوبا أمريكا خلال تاريخه في المنافسة.