مدرب بنين: أشعر بإحباط وفخر معًا

السناجب ودعوا كأس أفريقيا من دور ربع النهائي، وهو في حد ذاته إنجاز بالوصول إلى هنا

متابعة من الملعب - عبده الليثي | كتبت - زهيرة عادل

أعرب ميشيل دوسوييه؛ المدير الفني لمنتخب بنين، عن شعوره بالفخر بالمشوار الذي قدمه فريقه خلال كأس أمم أفريقيا مصر 2019، رغم الخروج من دور ربع النهائي.

السناجب حققوا إنجازًا لأول مرة في تاريخهم بالوصول إلى ربع النهائي، لكن أطاح بهم المنتخب السنغالي اليوم الأربعاء، بهزيمته بهدف وحيد.

وقال دوسوييه، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا أمام فرق كبيرة بالبطولة كالكاميرون وغانا والسنغال والمغرب، وظهرنا بشكل جيد للغاية، حاولنا بذل قصارى جهدنا أمام السنغال، لكن المنافس كبير".

رجل رائع - رجل مخيب | السنغال × بنين

وأضاف: "نشعر بإحباط كبير بعد هزيمة الليلة، لكنني كذلك فخور بما قدمه اللاعبون، كانوا رجالًا أمام أكبر منتخبات القارة، وهم كذلك عليهم أن يكونوا فخورين بأنفسهم، مثلما أنا فخور بالتزامهم وانضباطهم طوال البطولة".

مدرب السناجب اختتم مؤكدًا استمراره على رأس القيادة الفنية لبنين بعد إنجاز كان 2019.

يذكر أن السنغال من المقرر أن تواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر، المقرر إقامتها غدًا الخميس.