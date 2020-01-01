مدرب بلجيكا يستبعد رحيل كيفن دي بروينه عن مانشستر سيتي

الدولي البلجيكي ملتزم بمشروع مانشستر سيتي..

يثق روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البلجكي، في بقاء كيفن دي بروينه، بصفوف مانشستر سيتي، رغم حرمان النادي الإنجليزي من المشاركة من دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أصدر قبل عدة أيام قرار بمنع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين بداية من الموسم المقبل مع تغريم النادي 30 مليون يورو، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وقال مارتينيز، في تصريحات لشبكة "بين سبورتس": "كيفن دي بروينه ملتزم بمشروع مانشستر سيتي، لذلك نحن لا نعرف ما سيحدث، ربما تُخفض عقوبة الحظر إلى موسم واحد".

وأضاف مدرب إيفرتون السابق: "أعتقد أن حرمان السيتي لعامين من المشاركة بدوري الأبطال سيكون لهه آثار كبيرة على النادي".

واستدرك: "لكنني أعتقد أن الوقت مبكر جدًا ليفكر اللاعبون في مستقبلهم من الآن، لا أعتقد أن الجميع يفكرون في ذلك حاليًا".

وأتم: "أعتقد أن الحديث عن مستقبل اللاعبين سيحين عقب نهاية الموسم الجاري".