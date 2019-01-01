مدرب بريمن السابق يؤكد قرب راشيكا من بوروسيا دورتموند لخلافة سانشو

ميلوت راشيكا لاعب فيردر بريمن الألماني قريب من الانضمام لصفوف بوروسيا دورتموند بحسب مدربه السابق.

كشف عصمت مونيشي المدرب المساعد السابق في فريق فيردر بريمن أن اللاعب ميلوت راشيكا أصبح قريبًا من صفوف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أن اللاعب سيكون خليفة لجادون سانشو في صفوف أسود فيستيفاليا خلال الفترة المقبلة.

وقال مونيشي: "في بوروسيا دورتموند يرون أن اللاعب كخلفية لجادون سانشو والذي سيرحل عن صفوف الفريق على الأغلب".

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وأضاف: "ميلوت سيكون رائعًا في صفوف بوروسيا دورتموند وسيتأقلم معهم بشكل جيد وسريع بسبب ما يملكه من إمكانيات فنية كبيرة".

وأكمل تصريحاته: "هو يعرف الدوري بشكل جيد للغاية والأجواء في بوروسيا دورتموند ستكون مناسبة بالنسبة له على الفور بمجرد أن ينضم لهم".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف بريمن في يناير من العام الماضي مقابل حوالي 7 مليون يورو قادمًا من فيتسي أرنهيم الهولندي.

جدير بالذكر أن راشيكا كان قد شارك في 15 مباراة هذا الموسم في كل البطولات رفقة بريمن وسجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة.