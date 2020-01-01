مدرب برايتون يكشف حقيقة انتقال دانك لتشيلسي

المدافع الإنجليزي مرشح بقوة للانضمام للبلوز

أكد جراهام بوتر مدرب برايتون، أنه يشعر بالهدوء التام بكل ما يخص الأنباء حول اقتراب مدافعه لويس دانك من الرحيل والانضمام لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تشيلسي يعاني من الناحية الدفاعية هذا الموسم، لذلك قرر المدرب فرانك لامبارد توجيه أنظاره نحو دانك، نظراً للمستوى المميز لصاحب الـ28 سنة في البريميرليج الفترة الأخيرة.

النادي اللندني لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع اللاعب، ولكن التكهنات مستمرة حول مصيره في برايتون لما بعد يناير.

وقال بوتر في تصريحات صحفية:"قام بالتوقيع على عقد طويل المدى في يوليو 2018 لذلك هناك حالة كبيرة من الهدوء لدينا".

وأضاف:"أستمتع كثيراً بالعمل مع لويس لأنه لاعب كرة قدم مميز وشخصية رائعة، يتمتع بأهمية كبيرة للفريق وسعداء بتواجده معنا".

وتابع:"يناير شهر مختلف عن باقي شهور السنة بكل أمانة، التكهنات والشائعات في وسائل الإعلام شيء طبيعي علينا التعامل معه".

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ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس، بينما يأتي ليفربول متصدراً بـ61 نقطة.

يذكر أن تشيلسي لم يقم بأي صفقة جديدة حتى الآن خلال هذا الشهر، رغم قيام المحكمة الرياضية برفع الحظر عنه وتقليص عقوبته، ليحق له ضم صفقات جديدة بالميركاتو الحالي.