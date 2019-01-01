مدرب بترو أتليتكو: أشعر بالمرارة بسبب هدف تعادل الزمالك

الزمالك تعادل مع بيترو أتليتكو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيتو بيانكي، مدرب فريق بترو أتليتكو الأنجولي، على أنه احترم فريق نادي الزمالك، ولكنه كان يتمنى تحقيق الانتصار عليه.

بيانكي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أشعر بمرارة كبيرة بعد إحراز الزمالك لهدف التعادل، لأنني كنت أتمنى الانتصار".

مدرب بيترو أتليتكو تابع: "التعادل مع الزمالك مرضي بالنسبة لي، ولكننا كنا نتمنى العودة بالنقاط الثلاث من خلال الأداء الذي كنا عليه خلال المباراة".

جروس مدرب الزمالك الحالي ومدرب الأهلي السعودي السابق مع لاعبي الهلال في فندق الاقامة.



(@Alirbag1: 📽️) pic.twitter.com/24rLnqOV9i — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

واختتم بيتو بيانكي تصريحاته قائلًا: "كنت أريد العودة لأنجولى بالنقاط الثلاث، ولكن التعادل مرضي مع واحد من أحد ألأندية الكبيرة في إفريقيا".

الزمالك تعادل مع بيترو أتليتكو الأنجولي بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع بهدف لمثله، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.