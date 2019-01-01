مدرب بايرن ميونخ يثير عاصفة من الجدل حول ليروي ساني

كوفاتش يرد على تصريحات جوارديولا الأخيرة

تعمد المدير الفني لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش، إثارة الجدل حول مستقبل الشاب الألماني ليروي ساني، حتى بعد تعثر مفاوضات نقله من مانشستر سيتي إلى عملاق كرة القدم الألمانية في وقت سابق من الميركاتو الصيفي المشتعل.

وقام النادي البافاري بمحاولة جريئة أواخر يونيه الماضي ومطلع يوليو الجاري، بالتقدم بعرض رسمي لإعادة صاحب الـ23 عامًا إلى البوندسليجا من جديد، لكن هذه المرة عبر بواية "آليانز آرينا"، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وأرجعت وسائل الإعلام سواء في ألمانيا أو إنجلترا سبب تعثر المفاوضات، لتمسك بيب جوارديولا ببقاء الموهوب الألماني، فضلاً عن عدم موافقة الإدارة الإماراتية المستحوذة على ملعب "الاتحاد"، على العرض البافاري، لضعف المقابل المادي.

وفي الأيام القليلة الماضية، تحدث الفيلسوف الكاتلوني أكثر من مرة عن مستقبل ساني، وذلك لغلق باب الشائعات حول مستقبل صاحب القدم اليسارية الذهبية، كان آخرها أمس السبت، بعد التغلب على يوكوهاما الياباني، في آخر استعدادات السيتيزينز للموسم الجديد، أو بالأحرى لمباراة الرابع من أغسطس ضد ليفربول في الدرع الخيرية.

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مع ذلك، لم تفلح محاولة جوارديولا الأخيرة، لإنهاء الجدل حول مستقبل لاعبه، وبعد 24 ساعة من تصريحات الأمس، جاء الدور على كوفاتش، ليقول لوسائل الإعلام "إدارة النادي تعمل على هذا الملف، وبالنسبة لي لدي شعور بالثقة أننا سنحصل على توقيعه".