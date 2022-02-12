مدرب بالميراس يرد على جوارديولا: شاهد المباراة وتعرف على الفريق!

دعا أبيل فيريرا مدرب بالميراس المدرب الإسباني بيب جوارديولا للتعرف على النادي البرازيلي عن قرب، بعد زلة مدرب مانشستر سيتي بخصوص البطل الحالي لكأس ليبرتادوريس.

وكان جوارديولا نسب في تصريحات لقب كأس ليبرتادوريس لريفر بليت الأرجنتيني، بدلًا من بالميراس البرازيلي الفائز بآخر نسختين من البطولة اللاتينية.

الأمر الذي أجبر مدرب بالميراس للرد على جوارديولا في المؤتمر الصحفي على هامش نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي.

ماذا قال مدرب بالميراس؟

وقال المدرب البرتغالي ردًا على التصريحات: "أدعوه لمشاهدة المباراة ومعرفة بالميراس".

وأوضح للمدرب الإسباني، أن لديه في السيتي لاعبا نشأ في بالميراس، في إشارة إلى المهاجم البرازيلي، جابرييل جيسوس.

وأنهى حديثه عن جوارديولا: "عليه أن ينتبه لأن لدينا العديد من اللاعبين الذين يملكون جودة عالية، ولأنني أعرف أنه يحب مقابلة أشخاص جدد وأنا أيضًا، سيكون من دواعي سروري تناول الغداء أو العشاء معًا يومًا ما".

متى موعد النهائي؟

ويضرب بطل كأس ليبرتادوريس موعدًا مع بطل أوروبا اليوم السبت في نهائي مونديال الأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووصل تشيلسي إلى تلك المرحلة بعدما تخطى الهلال السعودي بنتيجة 1-0 بينما بالميراس فاز على الأهلي المصري بنتيجة 2-0.

ويلتقي الأهلي والهلال على بعد ساعات من الآن في صراع المركز الثالث والرابع في البطولة.

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