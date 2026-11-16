بعد أن فاز بجائزة الأفضل.. كيفو يرفض المقارنة بمورينيو: لم أصل لما حققه بعد!

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حصل كريستيان كيفو، مدرب إنتر، رسميًا على تقدير بوصفه أفضل مدرب في إيطاليا، بعدما تسلّم جائزة «بانكينا دورو» المرموقة عن موسم 2025-2026. ورغم هذا التكريم، سارع المدافع السابق إلى النأي بنفسه عن المقارنات بالمدرب الأسطوري جوزيه مورينيو.

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كيفو يحافظ على تواضعه رغم فوزه بجائزة «بانكينا دورو»

رسّخ كيفو رسميًا مكانته بين أبرز العقول التكتيكية في كرة القدم الأوروبية، بعد حصوله على جائزة «بانكينا دورو» لموسم 2025-2026. ونال مدرب إنتر الجائزة الأولى بحصوله على 16 صوتًا من أصل 43، متقدمًا على سيسك فابريجاس مدرب كومو، وجيان بييرو جاسبريني المخضرم في أتالانتا. ومع ذلك، ورغم انضمامه إلى قائمة مرموقة من الفائزين تضم أسماء مثل أنطونيو كونتي، أبدى كيفو تواضعًا لافتًا عندما ذكر الصحفيون أسماء عظماء إنتر الذين سبقوه.

وقال كيفو، بحسب ما نقل موقع TUTTOmercatoWEB: «أفكر في الفرصة، وفي النادي الذي وضع ثقته بي وبالشباب، وفي ما قدمته من عمل جيد طوال هذه السنوات. أحاول الحفاظ على مستوى عالٍ ومعيار مهم لنادينا ولكرة القدم الإيطالية في أوروبا». وشدّد المدرب الروماني على ضرورة الاستقرار داخل النادي، مشيرًا إلى أن إنتر وجد إيقاعه بعد سنوات من البناء. وأضاف: «تخسر فتحدث مأساة، وتفوز فتسود المبالغة في الاحتفاء: عليك أن تجد التوازن، ونحن كنادٍ وجدناه منذ فترة».

رفض مقارنته بمورينيو

كانت المقارنة بمورينيو حتمية، نظرًا إلى أن كيفو لعب تحت قيادة المدرب البرتغالي خلال موسم الثلاثية التاريخية في 2010. وكان مورينيو آخر مدرب أجنبي يفوز بجائزة «بانكينا دورو» أثناء قيادته إنتر، لكن كيفو أصر على أنه لم يصل بعد إلى مستوى مدربه السابق. وأقرّ مدرب إنتر بأن هذا الحديث يحرجه، في ظل الفارق بين رصيديهما من الألقاب في هذه المرحلة من مسيرته التدريبية.

وقال كيفو: «مقارنتي بمورينيو مبالغ فيها بالنسبة إليّ، وهي تحرجني. إنه مدرب عظيم، وأنا بدأت للتو. آمل أن أحقق جزءًا مما حققه من ألقاب، وعندها سأكون رجلًا سعيدًا ومدربًا أسعد مما أنا عليه الآن».

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الصراع على لقب الدوري الإيطالي

في ظل وصف إنتر مرارًا بأنه المرشح الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بلقب الدوري الإيطالي، سُئل كيفو عما إذا كان الفريق بلا منافس حقًا عندما يقدم أفضل مستوياته. وأبدى المدرب عدم ارتياحه لهذه التصنيفات، مشيرًا إلى أن الطريق من التوقعات إلى النتائج الفعلية مليء بالصعوبات. ويرى أن على الفريق مواصلة إثبات جدارته على أرض الملعب، بدلًا من الاتكال على سمعته بوصفه أقوى فرق المسابقة.

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وأوضح كيفو: «لا أحب بعض التصنيفات. من السهل جدًا الحديث عن إنتر بوصفه المرشح الأوفر حظًا بلا منازع وأن عليه الفوز. لا، على إنتر أن يفعل ما اعتاد فعله في السنوات الأخيرة، بما حققه من نتائج وما أظهره من ثبات في إيطاليا وأوروبا. لكن يجب إثبات ذلك؛ فالطريق من القول إلى الفعل طويل، والهامش ضئيل. نرى جميعًا الفارق: تخسر مباراة فتحدث مأساة، ثم تفوز بمباراتين فتسود المبالغة في الاحتفاء. علينا أن نجد التوازن، ونحن كنادٍ وجدناه منذ فترة».

التركيز على جدول المباريات المقبل

وعندما سُئل عن المنافسين الذين يخشاهم أكثر في سباق لقب الدوري الإيطالي، تمسّك كيفو بموقفه، مؤكدًا أن على فريقه الاهتمام بأدائه فقط. ورفض فكرة الخوف من الفرق الأخرى، وركّز بدلًا من ذلك على الدافع الداخلي اللازم للبقاء في القمة. ومن المتوقع أن تساعد هذه العقلية إنتر على اجتياز فترة شتوية شاقة، تشهد ازدحامًا في جدول المباريات حتى نهاية السنة الميلادية.

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وقال كيفو: «لا أخشى أحدًا، فهذا ليس جزءًا من عقليتي. علينا أن نركز على أنفسنا، وأن نكون قادرين على المنافسة مباراة تلو الأخرى، مع إدراك أن أحدًا لن يمنحنا شيئًا مجانًا. يجب أن نحاول دائمًا تقديم أفضل نسخة من أنفسنا». وأضاف: «أتوقع أن نبدأ مجددًا من حيث توقفنا: إيقاع جيد، وتوازن، وشراسة، وجودة. أتوقع فريقًا سيحاول تحقيق الفوز، أو إكمال سلسلة من المباريات الكثيرة بدءًا من نهاية هذا الأسبوع وحتى 22 ديسمبر».