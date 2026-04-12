مدرب أياكس غارسيا: «إذا فعل ذلك، فسيصبح لاعبًا رائعًا»

أوسكار غارسيا سعيد بأن جورثي موكيو ربط مستقبله بأياكس. وقال مدرب النادي الأمستردامي في ESPN، بعد فوز أياكس 0-3 على متذيل الترتيب هيراكليس ألميلو: «لقد كانت فترة مضطربة بالنسبة له».

وكان المدرب الإسباني صريحاً بشأن موكيو بعد ظهوره في ألميلو. وقال: «لقد رأيته يلعب مباريات أفضل. ليس من السهل التعامل مع كل ما كان يحدث قبل أن يوقّع جورثي. هذه الفترة لم تكن سهلة عليه».

وأضاف مباشرة: «لكن إذا تطور كما نعتقد أنه سيفعل، فسيصبح لاعباً رائعاً»، إذ يرى غارسيا إمكانات هائلة في لاعب الوسط البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

وفاز أياكس في النهاية 0-3 خارج أرضه على هيراكليس. ومع ذلك، ليس غارسيا راضياً تماماً ويؤكد أن فريقه كان بإمكانه تحقيق المزيد. وقال: «أهدي هذا الفوز للجماهير التي سافرت معنا. هذا مهم جداً بالنسبة لنا».

وبحسب المدرب الإسباني بدأ الضيوف المباراة وكذلك الشوط الثاني بتركيز وحِدّة. وقال غارسيا لمجموعته: «لكن كان ينبغي لنا تسجيل المزيد من الأهداف».

وكانت البطاقة الحمراء لتاكهيرو تومياسو في الدقيقة 81 نقطة سلبية في فوز أياكس خارج ملعبه. فقد أسقط المدافع الياباني ليكوينسيو زيفويك أرضاً واضطر لمغادرة الملعب مبكراً بقرار من الحكم مارتن فان دن كيرخوف.

وتحسّر مدرب أياكس قائلاً: «أعتقد أنها كانت 50/50. وفي النهاية أنا سعيد بالحفاظ على شباك نظيفة، وقد اتخذ الحكم بالنسبة لي القرار الصحيح. لأن هيراكليس لم يسجل».