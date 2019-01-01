مدرب اليمن : مواجهة العراق ليست تحصيل حاصل وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

نوه المدرب اليمني إلي أن التشكيلة التي يخوض بها مباراته أمام العراق سيكون فيها تغييراً بسيطاً جداً ومحدوداً

نفى سامي النعاش مدرب المنتخب اليمني، أن تكون مباراتهم أمام المنتخب العراقي في الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي تحصيل حاصل مؤكداً أنها مهمة بالنسبة لهم.

وقال النعاش في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الهدف من المباراة يوم الأثنين المقبل، هو تحسين الصورة بعد خسارة المنتخب لمباراتين، وأضاف، لدينا طموح وآمال بتحقيق نتيجة جيدة أمام المنتخب العراقي.

ونوه المدرب اليمني إلي أن التشكيلة التي يخوض بها مباراته أمام العراق سيكون فيها تغييراً بسيطاً جداً ومحدوداً.

وأضاف إن المنتخب اليمني خاض مباراة مباراة صعبة أمس الجمعة أمام المنتخب القطري، موضحاً إن المنتخب العراقي قوي ويجب أن نستعد له جيداً، خاصة وأن الفريق بحاجة لإعادة ترتيب وإعادة توازن.

وحول تراجع أداء المنتخب اليمني، قال مدرب المنتخب إن الوضع العام في اليمن لا يساعد في إيجاد منتخب قوي كما إن النشاط الكروي متوقف، وهناك عناصر شابة صغيرة لا تملك خبرات كافية وتشارك في بطولة الخليج لأول مرة وكلها عناصر لا تساعد في الوقوف المنتخب أمام المنتخبات الخليجية الكبرى

ووصف مدرب المنتخب اليمني نتيجة مباراته أمس الجمعة أمام المنتخب القطري بالنتيجة الثقيلة، وأضاف: نحن نلعب في مجموعة بها منتخبات قوية وعريقة علي مستوي القارة الآسيوية والخليج، ومن الطبيعي الا يستطيع اللاعبين المقاومة في ظل عدم وجود تدريبات قوية ونشاط كروي مستمر في اليمن.

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وحول أهمية تمثيل المنتخب اليمني في البطولة، قال المدرب إن كرة القدم في اليمن هي الشئ الوحيد الذي يلتف حوله كافة اليمنيين لعشقهم لكرة القدم وجميعهم يتابع المنتخب، وقال إن كرة القدم بالنسبة لليمنيين هي عشق وحالة خاصة وسعداء بأن جماهيرنا متفاعلة مع المنتخب.

وأنهى تصريحاته ليؤكد إن هناك عوامل كثيرة لا تساعد في الظهور بشكل مناسب والاستمرارية صعبة في عدم وجود معطيات عمل كبيرة في ظل توقف النشاط الكروي واستمرار الحرب، كلها عوامل تلعب دور سلبياً وتؤثر في أداء المنتخب.