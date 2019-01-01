مدرب الوحدة: نسعى للثأر من دبا بعد سداسية الكأس

تين كات يتحدث عن مواجهة دبا في الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، على أن لاعبي فريقه بحاجة لقول شيء ما بوضوح خلال مباراة دبا، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

الوحدة سيواجه دبا الفجيرة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب استاد آل نهيان.

تين كات قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لاعبو الوحدة قادرون على أن يمسحوا عار الهزيمة الأخيرة بكأس رئيس الدولة، أعتقد انهم سيفعلوا ذلك، خسارة مباراة شئ والخسارة بستة أهداف نظيفه أمام دبا شئ آخر".

مدرب الوحدة تابع: "أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين في هذه المباراة، وهذا الأمر لايتعلق بالتكتيك والأمور الفنية أو بالجودة، ولكن بكل شئ ستفعله لكي تمحو الألم الذي حدث بسبب هذه المباراة، وهذا ما عليهم فعله".

وتابع "الهزيمة السابقة لن تؤثر على اللاعبين، لأننا لعبنا آخر مباراتين بشكل جيد جدًا، ولكن نتيجة هذه المباراة كانت مؤلمة ولأنك كرياضي يجب عليك أن تطلع إلى الثائر، وخاصة الفريق ككل لأن اللاعبين لم يلعبوا جيدًا في هذه المباراة وعليهم الأن رد الدين وتحسين الصورة التي ظهروا عليها في تلك المباراة".

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وعن نية إدارة الوحدة في التجديد معه، قال تين كات: " أشعر بالفخر لسماع هذا ومعرفة أن إدارة النادي تريد تمديد التعاقد معي، هذا شئ يسعدني، أنا منفتح جداً للبقاء هنا لفترة طويلة لأنني احب هذا النادي فهو نادي عظيم وتربطني علاقة قوية باللاعبين وجميع العالمين بالنادي، لذلك سيكون من الجيد أن أظل هنا لفترة طويلة".

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واختتم المدرب الهولندي تصريحاته قائلًا: "لينا أن نجلس ونتحدث بشأن وضعية الفريق وإمكانية تطوير الفريق للوصل إلى الأهداف التي نسعى إليها، وأيضًا فرص التعاقد مع لاعبين جدد، هناك لاعبين وصلوا لسن متقدم ولاعبين صغار مازال أمامهم الكثير من الوقت لكي يتطورا ويتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي، بالتأكيد سنتحدث عن كل هذه الأمور في الوقت المناسب".

ويسعى الوحدة للثأر من دبا، بعد الخسارة منه بسداسية دون رد، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس رئيس دولة الإمارات.