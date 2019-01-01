مدرب الهلال يرفض المخاطرة بسلمان الفرج أمام الأهلي

الزعيم يستعد لمواجهة أهلي جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ابتعد رازفان لوسيشكو المدير الفني للهلال السعودي عن المخاطرة في مواجهة فريقه أمام أهلي جدة بدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد فاز على أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن المدير الفني للهلال لن يخاطر بإشراك سلمان الفرج في مواجهة أهلي جدة.

وأضافت التقارير أن اللاعب رغم شفائه ولكن يرى لوسيشكو أنه بن يخاطر به قبل بداية موسم قوي في الدوري السعودي.

وحقق الهلال نتيجة تريحه في لقاء الإياب وقربته من التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية.

وتأكد غياب محمد البريك الظهير الأيمن للهلال في الفترة المقبلة ما يقرب من 4 أسابيع بسبب الإصابة الأخيرة في أربطة الركبة.