مدرب الهلال والأخضر سابقًا للشهراني: توقف عن إحراج زملائك

وجه محمد الخراشي المدرب السابق للهلال والمنتخب السعودي رسالة حملت نصيحة للمدافع ياسر الشهراني، طالبه خلالها بالتوقف عن إحراز زملائه في الفريق.

الخراشي أحد الأسماء التاريخية في كرة القدم السعودية، إذ حظي بمسيرة مذهلة على صعيد التدريب مع الهلال وخاصة المنتخبات السعودية للفئات السنية وكذلك المنتخب الأول، وقد قاده للفوز بلقب كأس الخليج 1994.

ماذا قال الخراشي للشهراني مدافع الهلال؟

الهلال عاش أيامًا صعبة مؤخرًا بعد تراجع نتائجه في الدوري السعودي وزيادة فارق النقاط مع الاتحاد في الصدارة، وكذلك الخسارة أمام الأهلي المصري 4-0 في مباراة الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في الإمارات وانتهت بتتويج تشيلسي على حساب بالميراس واحتلال ممثل السعودية المركز الرابع خلف بطل إفريقيا.

تلك الأحداث قادت النادي لإقالة المدرب ليونادردو جارديم والتعاقد مع رامون دياز الذي نجح في سحق الشباب 5-0 في أولى مبارياته مع الفريق، ويبدو أن رحيل المدرب البرتغالي فتح الباب لانتقاد اللاعبين لتراجع أدائهم على أرض الملعب.

الخراشي انتقد بوضوح تركيز الشهراني على الأدوار الهجومية على حساب الحرص الدفاعي، وقد اتهمه بإحراج زملائه المدافعين عبر تركه المساحات خلفه حين ينطلق للهجوم، وذلك مع اعترافه بأنه مجهد بدنيًا وذهنيًا.

إذ كتب عبر تويتر "كابتن ياسر المجهد بدنيًا وذهنيًا ستكون أكثر تميزًا وإبدعًا ومطبقًا لواجبات مركزك الدفاعية والأساسية أولًا، ويجب ألا تكون المساندة الهجومية على حساب كشف مرمى فريقك وإحراج زملائك من خلفك".

كابتن ياسر المجهد بدنيآ وذهنيآ ستكون اكثر تميزآ وابدعآ ومطبقآ لواجباتك مركزك الدفاعيه والاساسيه اولآ و يجب الا تكون المساندة الهجومية على حساب كشف مرمى فريقك واحراج زملائك من خلفك pic.twitter.com/DDkX43naSP — محمد الخراشي (@m_kharashi) February 18, 2022

الانتقاد لم يكن للشهراني فقط، بل طال زميله كذلك!

انتقادات الخراشي القوية لم تتوقف عند ياسر الشهراني، بل طالت زميله في الهلال والمنتخب السعودي، محمد البريك، إذ وجه له نفس النصيحة واللوم.

المدرب المخضرم أعاد تغريد تغريدته وأوضح أن الحديث ليس للشهراني فقط بل ينطبق كذلك على الظهير الأيمن، وقد طالب اللاعبين بجعل لاعبي الوسط والأجنحة يقومون بأدوارهم الهجومية.

إذ كتب "عفوًا كابتن محمد البريك وأنت كذلك ينطبق عليك نفس الكلام، فكلاكما دوليان وتدركان ذلك ولكن للتذكير فقط دعوا المحورين المتأخرين يقومان بواجبهما الحقيقي وكذلك من يلعب على الأطراف. القادم من المباريات صعب لا يحتمل الهفوات".الحقيقي وكذلك من يلعب على الاطراف القادم من المباريات صعب لايحتمل الهفوات