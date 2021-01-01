مدرب الهلال السابق يدخل دائرة ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي

من سيكون المدرب الجديد للنادي الأهلي عقب رحيل ميلويفيتش؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات أزمة المدير الفني داخل جدران النادي الأهلي في الوقت الحالي، بعد صعوبة تولي يوسف عنبر المسؤولية حتى نهاية الموسم.

يوسف عنبر درب فريق البكيرية، فالنظام المعمول به في الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنعه من تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، أن هناك تحرك سريع داخل إدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مدير فني يقود الفريق خلال المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروماني لورينت ريجيكامب دخل ضمن دائرة الترشيحات لخلافة الصربي فلادان ميلويفيتش في تدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة في خبر سابق لها أن الفرنسي فيصل قورمي هو من سيتولى تدريب الفريق اليوم، لحين الاستقرار على مدير فني جديد خلال الساعات المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، حيث تلقى 5 هزائم متتالية لأول مرة في تاريخه بالبطولة منذ حقبة المحترفين.

وكان ريجيكامب قد تولى تدريب الهلال في الفترة بين مايو 2014 حتى فبراير 2016، حيث يسعى الراقي توليه تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.