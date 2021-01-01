مدرب النصر يكشف عن سبب قلقه وأسلوب اختياره للاعبين

مانو مينيز يتحدث عن فوزه على السد القطري

عبر البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على السد مساء يوم السبت، متحدثًا عن هدفه الذي كان يريد تحقيقه في المباراة.

النصر حقق الفوز على السد بثلاثة أهدف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

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مينيز قال خلال تصريحات عقب المباراة: "كان من الصعب أن أجهز الفريق خلال وقت قليل، خاصة في مباراة مثل هذه، وقلقي كان التنظيم التكتيكي على المستوى الأول".

المدرب البرازيلي تابع: "وجود كم من اللاعبين أصحاب الخبرة ساعدني، والأولوية بالنسبة لي لن تكون بالأسماء، بل للحاجة الفنية، واخترت علي لاجامي لأنه قوي دفاعيًا، وأمامه عبد الفتاح عسيري يؤدي هجوميًا بشكل جيد".

مدرب نادي النصر الجديد اختتم تصريحاته قائلًا: "فوز اليوم يحسب للاعبي النصر، وأنا سعيد بما قدموه طوال الـ90 دقيقة، والحفاظ على شكل الفريق وتنظيمه أكثر ما أسعدني في هذه المباراة".

مانو تولى مهمة تدريب نادي النصر، خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات الذي رحل بعد سلسلة النتائج المتذبذبة للفريق خلال الفترة الماضية.