مدرب النصر عن مواجهة شباب الأهلي: الديربي هذه المرة مختلف تمامًا

الديربي يستضيفه استاد آل مكتوم بعد غدٍ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف كايو زاناردي؛ المدير الفني للنصر الإماراتي، ديربي شباب أهلي دبي بالمواجهة من العيار الثقيل، موضحًا أنها ستكون مواجهة حماسية وممتعة للجماهير.

الديربي من المقرر أن يقام بعد غدٍ الجمعة، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال كايو، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "حسابات الديربي تزيد من قوة المواجهة، بالفعل ستكون مباراة من العيار الثقيل وممتعة للجماهير، لأن كلا للفريقين لديه الرغبة في تحقيق الفوز وكلالنا لديه الحظوظ لتحقيق ذلك، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء".

وأضاف: "ديربي هذه المرة مختلف عن سابقيه تمامًا، لأن أداء النصر تطور بشكل كبير واستاد لاعبونا الثقة والفوز المتتالي يمنحنا المزيد من القوة والرغبة في الحفاظ على سلسلة الانتصارات".

مدرب النصر اختتم: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، والجميع يريد الحصول على فرصة للمشاركة، لذلك لست قلقًا من غياب أي لاعب، فأي بديل جاهز للمشاركة".

يذكر أن النصر يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما يحل شباب الأهلي في المركز الثاني بـ47 نقطة.