مدرب النصر عن الضغط الجماهيري: أمر لا يطاق

مينيزيس يصف تفاعل الجماهير بـ"البركان"

عبر المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، عن غضبه بسبب الضغط الجماهير الذي يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم، والذي يؤثر دائمًا على اللاعبين والمدربين والإداريين أيضًا.

مانو مينيزيس تولى مهمة تدريب نادي النصر، خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

مينيزيس عبر عن استيائه خلال تصريحات لراديو "Gaúcha" البرازيلي، من التفاعل الدائم لجماهير جميع الأندية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تصدير الضغط الدائم على جميع عناصر لعبة كرة القدم.

مدرب نادي النصر وصف ظاهرة تفاعل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "شبكات التواصل الاجتماعي مثل البركان الذي دائمًا ما يكون على وشك الإنفجار".

وواصل: "التفاعل بشكل يومي من جانب الجماهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يشكل ضغطًا هائلًا على اللاعبين والمدربين وأيضًا رؤساء الأندية والإدارات، وهذا الأمر لا يطاق".

جاء ذلك ليعبر مينيزيس غضبه بسبب الانتقادات المستمرة من جانب جميع الجماهير، والتي تطال اللاعبين والمدربين والإدارات، وهذا الأمر الذي يراه المدرب يؤثر بالسلب على أي فريق.

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ويسعى مينيزيس لإعداد فريق نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل قيادته للعودة إلى منصات التتويج، بعد غياب الموسم الماضي، كما يستعد أيضًا لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا.