مدرب النصر السابق يجد سريعًا ناديه الجديد

فيتوريا يقترب من تولي مهمة تدريب فريق برازيلي

اقترب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر، من تولي مهمة تدريب أحد الأندية البرازيلية خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن الفريق السعودي مؤخرًا.

النصر أعلن عن إقالة فيتوريا من تدريب الفريق، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تعيين الكرواتي ألين هوفارت بدلًا منه.

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وأشارت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إلى أن فيتوريا بدأ متابعة حسابات نادي فلامنجو البرازيلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لاحتمالية تولية مهمة تدريب هذا الفريق.

الصحيفة البرازيلية أكدت على أن فيتوريا يتابع 20 حسابًا فقط، عقب حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من بينهم ناديين فقط، وهما النصر السعودي وفلامنجو البرازيلي.

فيتوريا كان يتولى مهمة تدريب فريق بنفيكا البرتغالي، قبل أن يرحل ويتولى مهمة تدريب النصر، الذي قاده للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم قبل الماضي.

ويبدو وأن روي فيتوريا وجد تجربته الجديدة، بعد رحيله عن نادي النصر، حيث سيتولى مهمة تدريب نادي فلامنجو خلال الفترة المقبلة.