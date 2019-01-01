مدرب النجوم: اتحاد الكرة لا يُحاسب أجيري، عليه التدخل لتعديل القائمة

رمضان السيد يُطالب بتغيير اختيارات المدرب لقائمة منتخب مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هاجم رمضان السيد المدير الفني لفريق النجوم اتحاد كرة القدم المصري متهمًا إياه بعدم محاسبة المدير الفني لمنتخب مصر "خافيير أجيري".

وأبدى السيد استياءه وغضبه الشديد من اختيارات أجيري لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية والتي أثارت الكثير من الجدل في الشارع المصري فور إعلانها الأربعاء.

ونقل موقع فلجول عن المدرب قوله "اتحاد الكرة لا يحاسب المدرب ومقصر في التعامل معه. أجيري يدرب منتخب مصر الكبير ويجب التدخل فورًا لإنقاذ الموقف".

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أضاف "اختياراته بها الكثير من التحفظ وهناك لاعبين لا يلعبون مع أنديتهم ورغم ذلك تم اختيارهم. أطالب اتحاد الكرة بالتدخل السريع لتصحيح اختيارات أجيري وتصحيحها لأن الشعب المصري لن يقبل خسارة كأس أمم أفريقيا".

وأتم المدرب المصري مؤكدًا أن استبعاد عبد الله جمعة لاعب الزمالك من القائمة قرار ظالم جدًا، مشددًا على أحقية اللاعب بالتواجد في التشكيل الأساسي للفراعنة، ومطالبًا في الوقت نفسه باستبعاد أحمد أبو الفتوح من القائمة.

وعن خسارة فريقه أمام بيراميدز في الدوري المصري، قال السيد أن فريقه لعب مباراة جيدة باستثناء الدقائق الـ20 الأولى، وأكد أنه باقٍ مع فريقه في دوري الدرجة الثانية الموسم القادم وأنهم يعملون في النادي حاليًا على بناء فريق جديد يستطيع الصعود مجددًا للدوري الممتاز.