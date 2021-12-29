مدرب المغرب: برشلونة وفيفا لا يحترمان كأس إفريقيا، واثق من انضمام الزلزولي

فتح وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب النار على نادي برشلونة والاتحاد الدولي لكرة القدم، متهمًا إياهم بعدم احترام كأس أمم إفريقيا بما يكفي، ومؤكدًا ثقته في انضمام النجم الشاب عبد الصمد الزلزولي لأسود الأطلس في البطولة القارية.

الجناح الأيسر صاحب الـ20 عامًا لفت أنظار الجميع حين اكتسب ثقة المدرب تشافي وأصبح أساسيًا مع البارسا، إذ لعب 8 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم سجل بها هدفًا واحدًا.

ما الذي قاله مدرب المغرب حول برشلونة والزلزولي؟

المدرب البوسني أكد في تصريحات لموقع سبورت كلوب ثقته في انضمام الزلزولي لمنتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق في التاسع من يناير القادم، رغم ما يُقال حول محاولات برشلونة لإقناعه برفض ذلك.

وأضاف "الزلزولي لاعب شاب يمتلك موهبة مذهلة، وسيُصبح نجمًا كبيرًا. لم يرفض أبدًا ارتداء قميص المغرب، أعتقد أن برشلونة لديه مشكلة لأنه لا يحترم كأس أمم إفريقيا بما يكفي، وهذا حال الأندية الأوروبية الكبيرة والاتحاد الدولي لكرة القدم .. هم ببساطة لا يحترمون البطولة القارية كما يجب".

تابع "أنا واثق تمامًا من انضمام عبد الصمد لنا في الثالث من يناير، حين يبدأ معسكر المغرب، نحن نعول عليه لأننا بحاجة للاعب موهوب مثله. أعتقد أن برشلونة سيسلك طريق الحكمة وسيتخذ القرار السليم بهذا الشأن".

ما الذي أشعل غضب خليلوزيتش من برشلونة؟

الإعلام الإسباني يتحدث عن محاولات حثيثة من برشلونة لإقناع الزلزولي بالبقاء في إسبانيا وعدم السفر إلى الكاميرون لخوض كأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب، وذلك لحاجة الفريق لخدماته.

قنوات بي إن سبورتس كشفت عن سبب آخر خلف تلك المحاولات، وهو رغبة الاتحاد الإسباني في الحفاظ على اللاعب متاحًا للعب مع منتخب إسبانيا، وقد أوضحت مؤخرًا أن الاتحاد يُمارس ضغوطًا كبيرة على اللاعب لرفض تمثيل المغرب في البطولة القارية مع وعده بارتداء قميص الماتادور مستقبلًا.

يُشار إلى أن الزلزولي لعب مع منتخب المغرب للشباب في كأس العرب 2020، لكنه لم يلعب لمنتخب أسود الأطلس الأول أبدًا، وقد ولد اللاعب في المغرب لكنه رحل إلى إسبانيا في السابعة من عُمره.

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