مدرب المريخ: لن نلعب أمام الأهلي بالدفاع فهو كتاب مفتوح أمامنا

نصر الدين النابي يتحدث عن مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

أكد التونسي نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق نادي المريخ السوداني، على أنه لم يذهب إلى مصر لمواجهة الأهلي، من تلقي أقل خسارة أمام الفريق الأحمر، ولكن لديه هدف آخر.

الأهلي يستضيف المريخ السوداني مساء يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

النابي قال خلال تصريحات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية: "ذهبت إلى مصر لمواجهة الأهلي، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة يوم الثلاثاء المقبل".

المدرب التونسي تابع: "الأهلي فريق كبير، ويحظى باحترام كبير من نادي المريخ، ولا يمكن أن نلعب بطريقة دفاعية أمامه، بل سنلعب من أجل نحقق ما نخطط له".

المدير الفني للمريخ السوداني أردف: "نعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأهلي، وهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح، وتابعناه في مباريات كأس العالم للأندية مؤخرًا".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام المريخ السوداني، بعد عودته من قطر، عقب الانتهاء من مواجهات بطولة كأس العالم للأندية التي حل فيها ثالثًا.

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وحصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري، ثم الخسارة من بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، وبعدها فاز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الجزاء الترجيحية.