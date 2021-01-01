مدرب المريخ: أسعى لإيقاف أسلوب الأهلي الجديد والفوز عليه

المدير الفني للفريق السوداني يتحدث عن مواجهة الأهلي

أكد الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، على أنه يسعى لخلف مشاكل للفريق الأحمر، خلال المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيحل ضيفًا على المريخ بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء يوم السبت المقبل، بالمباراة التي ستقام في السودان.

وأشار كلارك خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "فريق المريخ دخل معسكرًا مغلقًا منذ 7 أيام مضت، استعدادًا لمواجهة الأهلي، ونتمنى أن نقدم أمامه مباراة جيدة".

مدرب المريخ تابع: "نعرف جيدًا أن الأهلي يمتلك عناصر قوية في الهجوم، ولكننا سنتعامل مع هذا الأمر، ولدينا العديد من الجوانب الإيجابية من أجل التعامل مع اللاعبين الذين يمتلكون المهارات التي قد تسبب لنا مشاكل".

وواصل: "أنا حريص على زراعة ثقة الانتصار بين لاعبي المريخ، ونسعى لتحقيق الفوز على الأهلي، لأننا نعيش وضعًا صعبًا، ونرغب في تحقيق النقاط المتبقية في دور المجموعات".

واختتم المدير الفني للمريخ تصريحاته قائلًا: "لا يمكنني أن أحدد لاعبًا بعينه في الأهلي لأقول عليه الأفضل، لأن الفريق الأحمر طبق أسلوبًا جديدًا خلال آخر مباراتين، وهدفنا محاولة إيقاف الهجوم وخلق مشاكل لمدافعي الفريق المصري".

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الأهلي يحتل المركز الثاني بترتيب فرق المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خلف سيمبا التنزاني المتصدر بـ10 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث بأربع نقاط، والمريخ يتذيل المجموعة بنقطة واحدة.