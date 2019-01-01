مدرب الكويت: بدأنا بلا طموح أمام السعودية ثم قلبنا الطاولة

الأبيض لم يظهر بصورة جيدة مقارنة بما قدمه الأخضر، لكن في الأخير الأهم النتيجة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الكرواتي روميو جوزاك؛ المدير الفني لمنتخب الكويت، بالأداء الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة منتخب السعودية، معترفًا بوقوع بعض الأخطاء في شوط اللقاء الأول.

الأبيض حقق أمس الإثنين، الفوز أمام الأخضر بثنائية بعدما كان متأخرًا بهدف وحيد، على ملعب فرانسو حريري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا.

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وقال جوزاك، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي: "سعيد بأداء اللاعبين وقدرتهم على قلب النتيجة لصالحهم، ظهرنا بلا طموح في الشوط الأول، لكننا قلبنا الطاولة في الشوط الثاني وقدمنا أداءً مميزًا".

وأضاف: "من الممكن أن نكون قد ارتكبنا بعض الأخطاء، وهذا أهم ما سنعمل على تصحيحه قبل مواجهة الأردن".

يذكر أن الكويت تلاقي النشامى في الجولة الثانية، بينما تتواجه السعودية مع البحرين، في السابع من أغسطس الجاري.

ويقتسم الأبيض مع منتخب البحرين صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما تتساوى السعودية مع الأردن دون أي نقاط.