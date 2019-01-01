مدرب القادسية: مواجهة الهلال مثل أي لقاء

هل يحقق القادسية المفاجأة ويفوز بالمباراة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البلغاري إيفايلو بيتفا، المدير الفني لفريق نادي القادسية، على أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

القادسية سيحل ضيفًا على الهلال مساء يوم الثلاثاء، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

إيفايلو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة الهلال لا تختلف عن أي مواجهة أخرى، والجميع يدخل المباراة بطموح الفوز".

المدرب البلغاري تابع: "استطعنا تقديم مستوى أكثر من رائع أمام النصر خلال الجولة السابقة، واللاعبين ظهروا بروح عالية".

وأردف: "المستوى الرائع والروح العالية هو ما حاولت الحفاظ عليه خلال التدريبات طوال الأسبوع الماضي".

واختتم مدرب القادسية تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يتكاتف جميع اللاعبين، ويكونوا على قلب رجل واحد، وأن يكون الحظ معنا خلال مباراة الهلال".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، متفوقًا على النصر أقرب منافسيه بـ6 نقاط.