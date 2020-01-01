مدرب العين: مواجهة كلباء في وقت حاسم وهدفنا الوصافة

بيدرو إيمانويل يتحدث عن مواجهة اتحاد كلباء القادمة بالدوري.

رى البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، أن مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، تأتي في وقتٍ حاسم لفريقه.

العين سيواجه اتحاد كلباء، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، مساء يوم الجمعة القادم.

إيمانويل قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نعلم جيدًا أن المهمة لن تكون سهلة، على ملعب اتحاد كلباء، كونه في حاجة إلى النقاط خلال الوقت الحالي".

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المدرب البرتغالي تابع: "في المقابل الفوز والحصول على النقاط الثلاث، سيضعنا في المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري، وهو ما يضاعف تحدياتنا في المواجهة".

بيدرو إيمانويل واصل "نعمل على إظهار أفضل ما لدينا، من أجل العودة بالانتصار من ملعب الفريق المنافس، وسنقدم أفضل مستوى لدينا كما ظهرنا أمام الشارقة".

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وتحدث بيدرو عن خسارة العين الثقيلة في دوري أبطال آسيا، حيث قال: "بعض الأحيان الواقع يفرض علينا أن نعمل على تحويل الأمور السلبية إلى دروس مستفادة، وأثق في ظهور فريقي بشكل أفضل أمام اتحاد كلباء".

واختتم إيمانويل تصريحاته قائلًا: "عشنا أمس لحظات سيئة، ولكن الاعتذار بالكلمات للجماهير لا يكفي، ونتمنى أن يثقون في أننا سنكون الأفضل المباراة القادمة".

وخسر فريق العين الإماراتي أمام نظيره سباهان أصفهان الإيراني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا.