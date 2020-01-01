مدرب العين: أثق في قدرات فريقي رغم توديع الكأس

بيدرو إيمانويل يتحدث عن توديع كأس الإمارات أمام النصر.

يرى البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين الإماراتي، على أن فريقه قدم أداء قوي أمام النصر، بالرغم من الخسارة وتوديع كأس الخليج العربي الإماراتي.

بيدرو قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي العين: "قدمنا مواجه قوية أمام النصر المنظم، في مساحة زمنية قصيرة، وأعتقد أن الفريق ظهر بمستوى جيد من عدة جوانب، أبرزها الالتزام والروح العالية، وأنا على يقين بأن فريقي سيظهر بصورة أفضل مستقبلًا".

المدرب البرتغالي تابع: "في اعتقادي أن مخلص أحداث المباراة يوضح أننا نجحنا في إحراز هدف السبق وكان بالإمكان تعزيز تقدمنا بالثاني، ولكن أحياناً في عالم كرة القدم، إن لم تنجح في التسجيل فعليك أن تتوقع العقاب، وكل شيء تغير في المباراة خلال 10 ثوانٍ".

إيمانويل أردف: "تراجعنا للخلف في الشوط الثاني للسيطرة على المساحات، لأننا كنا نلعب عكس اتجاه الريح والعمل على إحراز الهدف الثاني، وعملياً نحن لم نخسر المباراة ولكننا خسرنا تواجدنا في النهائي".

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المدير الفني للعين واصل: "أثق في مقدرة فريقي على تقديم الأفضل في الاستحقاقات القادمة، وكانت لدينا الفرص لإضافة الهدف الثاني كما ذكرت لكم، ولكننا لم نتمكن من التسجيل وصناعة الفرق وكما تعلمون التقدم بهدف ليس كالتقدم بهدفين".

واختتم بيدرو تصريحاته قائلًا: "قررت منح جمال الركلة الأولى بعد مران الأمس والتدريب على ركلات الترجيح، ولا أعتقد أن ضربات الترجيح مرتبطة بالحظ المطلق، الفريق قدم أداءً جيداً والنتيجة لم تنصفنا ونعد بتقديم الأفضل خلال استحقاقاتنا القادمة".

العين ودع كأس الخليج العربي الإماراتي، بعد التعادل مع النصر بهدف لمثله، ليخسر لينتصر الأخير بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 4-1.