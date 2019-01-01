مدرب العراق : علينا أن نكون جاهزون لمواجهة اليمن وكأس الخليج مُهم لنا

لعبنا ضد أفضل المنتخبات في كأس آسيا وهو المنتخب القطري

قال سريتشو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي إن مواجهة المنتخب اليمني في الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي ليست بالمهمة السهلة.

وقال كاتانيتش في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل ملاقاته المنتخب اليمني الأثنين المقبل، إن المهم بالنسبة لنا هو التأهل للمرحلة المقبلة متوقعاً أن تكون المواجهة أمام المنتخب اليمني صعبة نظراً لأن الأخير يبحث عن رد الاعتبار بعد خسارته في المباريات السابقة، وقال "علينا أن نكون جاهزين لمواجهة المنتخب اليمني".

وحول تشكيلة المنتخب في المباراة القادمة، قال المدرب: سأقوم بوضع اللاعبين الجاهزين وهذه الدورة مهمة بالنسبة لنا وجئنا بعد المشاركة في التصفيات ولعبنا ضد أفضل المنتخبات في كأس آسيا وهو المنتخب القطري الذي يعتبر منتخباً منظمًا في الميدان وخارج الميدان.

وواصل : "سيكون لدينا تدريب اليوم ولا أدري ان كنت سأضطر لمنحهم راحة ليوم الغد أم لا وسأري من هو جاهز لإشراكه في المباراة".

وفي تعليقه علي التسريبات التي حدثت لتشكيلة المباراة السابقة في الإعلام، قال المدرب إن ذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تحدث التسريبات وتصرفات البعض قال: عن نفسي لا أهتم بذلك حتي وإن سربوا التشكيلة الحقيقية وهذا التصرف ليس احترافي ولا يمكنني أن أغير ذلك بمفردي وهي مشكلة ثقافة، واذا رأي بعض العراقيين أن يعملوا ضد مصلحة منتخبهم فهم أحرار.

وفي الإطار نفسه أشار محمد قاسم لاعب المنتخب العراقي إلى إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المنتخب الاماراتي.

وقال قاسم في مؤتمر صحفي اليوم السبت، حققنا نتيجة إيجابية ولدينا مباراة مهمة أمام المنتخب اليمني وعازمون علي الحصول علي نقاط المباراة الثلاثة.

فان مارفيك : مواجهة قطر صعبة ولا بديل عن الفوز

وحول الهدف من مباراتهم أمام المنتخب اليمني القادمة، قال محمد قاسم نهدي فوزنا لعائلات الشهداء. وأضاف: في كل مباراة نطمح بالفوز فيها وكسب النقاط ومباراتنا القادمة ليست تحصيل حاصل وإنما نريد تحقيق نتيجة إيجابية تليق بمستوي منتخبنا.