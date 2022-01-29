مدرب السنغال يطمئن العالم: لن أغامر بصحة ماني مهما كان الثمن!

شدد مدرب منتخب السنغال، أليو سيسيه، على أنه لن يُغامر أبدًا بساديو ماني إن كان مصابًا، مؤكدًا أن الصحة تأتي في المقام الأول بالنسبة له.

ماني خرج من مباراة كاب فيردي في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد ارتطام رأسه بحارس الخصوم وإصابته بارتجاج في المخ.

ولا يزال موقف ماني من المشاركة أمام غينيا الاستوائية في ربع النهائي مجهولًا، وسط تحذيرات من منظمات عدة حول مشاركة اللاعب إن كان مصابًا.

وردًا على ذلك، قال سيسيه في تصريحات لجول "يمكنني أن أؤكد لكم أن صحة ماني وجميع اللاعبين الذين أملكهم في الوقت الحالي مهمة للغاية".

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كما أضاف المدرب السنغالي في حديثه "نحن لا نغامر بصحة لاعبينا ولا أطبائنا، نحن محترفون أيضًا، النتيجة مهمة ولكن تلك الأهمية لا تتجاوز صحة اللاعبين".

وتابع "ساديو يُبلي بلاءً حسنًا، عاد إلى التدريبات أمس ونحن نتابع تطورة باستمرار".

واستطرد سيسيه "ما حدث في مباراة كاب فيردي كان خطيرًا، لكنه رياضي على أعلى المستويات ويعرف جسده جيدًا".

وأتم "اليوم سنشهد جلسة تدريبية وسوف نرى كيف ستسير الأمور، الأمور سارت جيدًا بالأمس، نأمل أن يستمر هكذا ويلحق بالمباراة".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية سيضرب موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو.