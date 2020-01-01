مدرب السعودية السابق: برشلونة له أفضلية على ريال مدريد بسبب ميسي

الكلاسيكو دائمًا في اتجاه آخر..

يؤمن خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، أن برشلونة بمقدوره الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو بسبب وجود ليونيل ميسي، اللاعب الذي يمكنه تغيير سير الأمور في لحظات.

بيتزي، والذي قاد السعودية لمدة عامين في كأس العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019، سبق له وأن لعب بقميص برشلونة لمدة عامين بين 1996 و1998، لكنه لم يكن من النجوم البارزة حينها في النادي الكتلاني.

ريال مدريد سيستضيف برشلونة مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني، ويرى بيتزي أن البرسا في حالة أفضل حاليًا، إذ قال "برشلونة غيّر أسلوبه التاريخي في الأشهر الأخيرة ولكن أمام الريال لن يحدث ذلك.".

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كما أضاف "يبدو لي أن برشلونة سيكون لديه الكثير من الديناميكية والحركة. لا أهتم برقم الطريقة التي سيلعب بها الفريق، هذا مجرد كليشيهات صحفية لا تهم، الآن المدربون يتسمون بالمرونة مع تعدد اللاعبين.".

وأتم "أرى أن برشلونة يتمتع بقوة أكبر ولديه مزاج أفضل حاليًا، كما أنه يتمتع باللاعب الوحيد الذي يمكنه إحداث التغيير في كرة القدم، إنه ميسي.".

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وكان الريال قد هُزِم في ملعبه وبين جمهوره على يد مانشستر سيتي بهدفين لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد أكد بيتزي على أن هذه الهزيمة "ضربة كبرى" ستؤثر بالسلب على كتيبة زيدان في الكلاسيكو.

يذكر أن برشلونة قد استرد صدارة ترتيب الليجا في الجولة الماضية بعد هزيمة الملكي على يد ليفانتي بهدف نظيف، ليصير الفارق بين القطبين نقطتين فقط مما يُشعل لهيب الكلاسيكو أكثر وأكثر.