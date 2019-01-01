مدرب الزمالك الأسبق: لم نخسر كهربا ولن يفيد الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك عن رحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن الأبيض خلال الفترة الأخيرة رغم توقيعه على عقود.

ودخل كهربا في أزمة مع نادي الزمالك قد يتم إيقافه بسببها خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعه لناد أخر دون موافقة نادي الزمالك.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يخسر كهربا، واللاعب الذي لا يريد أن يتواجد في الفريق يرحل في الحال، ولن يفيد الأهلي في حالة التعاقد معه".

وأضاف: "أحب شيكابالا كثيرًا، ولن أنسى حديثه مع اللاعبين قبل مواجهة صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016".

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وكان الزمالك قد وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك عام 2016 قبل الخسارة ذهابًا بثلاثة أهداف نظيفة والفوز إيابًا بهدف واحد فقط.