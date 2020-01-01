مدرب الرجاء: لدينا طموح لمواصلة المنافسة أمام الزمالك والإسماعيلي

هل ينجح الرجاء في تخطي عقبتي الإسماعيلي والزمالك؟

تحدث جمال السلامي، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن الاستحقاقات التي تنتظر فريقه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يسعى لجعل هذا الأمر حافزًا للاعبيه.

الرجاء يستعد لمواجهة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الإسماعيلي، كما سيواجه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

السلامي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الرجاء: "فريقي يخوض تحضيرات بجدية من حيث التدريبات التي يخوضها اللاعبين في منازلهم، بسبب الحجر الصحي، لمواجهة فيروس كورونا".

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المدير الفني للرجاء تابع: "فريقي لديه الطموح من أجل استمرار المنافسة خلال المباراتين الحاسمتين أمام الزمالك والإسماعيلي، ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية بالترتيب".

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جمال السلامي أردف: "إدارة الرجاء تتواصل مع اللاعبين بشكل دوري، لوضع تصور للمرحلة المقبلة، استعدادًا لكافة السيناريوهات المحتمل إصدارها سواء بخصوص مستقبل الكرة في المغرب، أو القارة الإفريقية".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أصدر قرارًا بتأجيل المنافسات الإفريقية، سواء على الأندية أو المنتخبات، بسبب تفشي فيروس كورونا.