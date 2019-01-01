مدرب الحزم يتحدث عن التعادل مع الهلال في الدوري السعودي

تعادل مفاجيء للهلال أمام الحزم

تحدث دانييل إيسايلا المدير الفني للحزم السعودي عن التعادل أمام الهلال السعودي ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

تعادل الهلال في الدقيقة الأخيرة من وقت اللقاء بعدما كان مهزومًا أمام الحزم في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال إيسايلا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كنت أعرف أن مواجهة الهلال صعبة للغاية ودخلت المباراة بطريقة خاصة من أجل تقديم مستوى مميز".

وأضاف: "عملت على تكثيف اللاعبين في خط الوسط للحد من خطورة لاعبي الهلال، حيث لعبنا على الهجمة المرتدة في المباراة بشكل عام".

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وتابع إيسايلا في تصريحاته: "كان بإمكاننا أن نحرز هدف ثان ونحسم اللقاء لصالحنا ولكن لم نستغلها بشكل مميز وأهدرنا فرصة في أخر الوقت".

وأردف: "سعيد بالنقطة أمام بطل آسيا، وكان من الناحية والدنية لاعبي الهلال مجهدين للغاية بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة".