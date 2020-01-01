مدرب الجزيرة: هدفنا الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة

مدرب الجزيرة الإماراتي يتحدث عن مواجهة الظفرة.

أكد الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، على أن فريقه يطمح للصعود إلى نهائي كأس رئيس الدولة، مثل باقي الفرق المشاركة في دور الثمانية.

كايزر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: " مسابقة كأس رئيس الدولة قصيرة ومهمة للغاية وفريقنا تفصله مباراتين عن النهائي، ومواجهة الظفرة صعبة لأنه من الفرق التي حققت نتائج إيجابية في الدوري، حتى في حال خسارته فأنه يخسر بصعوبة".

المدرب الهولندي تابع: "فريقي استفاد من فترة التوقف التي شهدها الدوري، بالخضوع إلى تحضيرات امتدت إلى أسبوعين، وهذه أول مرة يستفاد الفريق من التوقف".

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المدير الفني لفريق الجزيرة أردف: " تزداد حظوظ مشاركة "كينو" وفي الوقت نفسه استبعدت مشاركة مراد باتنا وسلطان الغافري للإصابة".

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واختتم كايزر تصريحاته قائلًا: "التحضيرات جاءت إيجابية وستظهر مواجهة الظفرة مدى تحصيل اللاعبين لما تدربوا عليه من تكتيك".

الظفرة يستعد لمواجهة الجزيرة، مساء يوم الجمعة، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.