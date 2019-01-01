مدرب التعاون السابق يكشف سبب نجاح المدرب البرتغالي بالدوري السعودي

امتلاكه العديد من العروض لاسيما من منطقة الشرق الأوسط

ماجد جزر

كشف المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب السابق للتعاون والأهلي السعودي عن سبب تفوق المدربين البرتغاليين في الدوري السعودي على غيرهم من الجنسيات الأوروبية المختلفة.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة "العربية" أن المدرب البرتغالي يُجيد التعامل مع اللاعبين بشكل جيد، ويمتاز أيضًا بالمزج بين الدفاع والهجوم.

وأضاف المدرب الذي حقق نتائج رائعة رفقة سكري القصيم : "المدرب البرتغالي يمتلك ميزة المزج بين الدفاع والهجوم بامتياز، بجانب القدرة على التأقلم مع الثقافات المختلفة".

وكشف جوميز عن امتلاكه العديد من العروض لاسيما من منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه لم يُحدد موقفه حتى الآن من هذه العروض.

الآسيوية تُعطل تجديد عقد عبدالله المعيوف مع الهلال

وعن ما لمسة بالشعب السعودي خلال تواجده في المملكة قال : "الشعب السعودي يحب كرة القدم الجميلة، ويحب رؤية المهارات الفنية للاعبين، ونحن نمنح الحرية للاعبين في تحقيق ذلك، وهو سبب نجاحنا".