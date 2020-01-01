مدرب الترجي: لم نقل على الزمالك فريق سهل.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

الزمالك يواجه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

تحدث مجدي تراوري المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، عن مواجهة الزمالك في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الزمالك، غدًا الجمعة، في استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك يسعى لتكرار الفوز على الترجي التونسي، عقب الفوز الأخير على فريق باب سويقة في السوبر الإفريقي منتصف الشهر الجاري.

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وقال تراوري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للقاء: "نحاول الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية وإعطاء صورة جيدة في لقاء القاهرة قبل مباراة الإياب".

وتابع المدرب المساعد للترجي التونسي: "الزمالك دخل مباراة السوبر الإفريقي بثقة كبيرة، وحقق الفوز وكان الأكثر تركيزًا لذلك توج باللقب وقتها".

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وأردف تراوري: "نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك فهو منافس صعب للغاية، ولم نقل أنه سهلًا وهذه تصريحات لم تخرج منا لا تحاسبونا عن تصريحات لم نتحدث بها".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي متسلحًا بتاريخ مواجهات الفريقين حيث حقق الأبيض الفوز في 6 مباريات من أصل 9 وتعادلا مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق باب سويقة.