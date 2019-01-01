مدرب الترجي السابق يدافع عن جهاد جريشة

نبيل معلول يتحدث عن جهاد جريشة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نبيل معلول، المدير الفني لفريق نادي الترجي التونسي السابق، على أن الحكم المصري جهاد جريشة، يمتلك شخصية قوية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أصدر قرارًا ضد جريشة، بإيقافه 6 أشهر، بداعي سوء المستوى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي.

معلول قال خلال تصريحات عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "الاتحاد الإفريقي أدراد إرضاء كافة الأطراف ونفس الأمر حدث مع الحكم الجزائري الموسم الماضي".

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العميد الذي خسر على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذهب إلى كوريا الجنوبية لمواجهة سيونجنام والمهمة شبه مستحيلة، ولكن ما حدث هو فوز #النمور بخماسية نظيفة ليتوج الاتحاد باللقب الآسيوي 👏🏆 pic.twitter.com/ZZnVBEW3mC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

مدرب الترجي السابق تابع: "هناك حسابات كثيرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يتم عن طريقها اتخاذ قرارات".

واختتم نبيل معلول تصريحاته قائلًا: "عند تجريب شيء جديد، يجب تجريبه في دور المجموعات، وليس في المباراة النهائية، مثل تقنية حكم الفيديو المساعد".

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قرار الاتحاد الإفريقي بإيقاف جريشة، جاء بعد اعتراض نادي الوداد البيضاوي على بعض القرارات، واتهامه بسوء المستوى وعدم استخدام تقنية الـ"VAR" لتحقيق العدالة.