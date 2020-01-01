كريستيانو رونالدو يستطيع اللعب حتى الـ 40 من عمره

فيرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال يؤكد قدرة كريستيانو رونالدو على اللعب حتى الـ 40 من عمره.

أشاد فيرناندو سانتوش المدير الفني للمنتخب البرتغالي بلاعبه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وبما يقدمه من مستويات في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سانتوش وأكد خلالها على قدرة رونالدو في اللعب حتى يصل للـ 40 من عمره.

وأكد سانتوش في تصريحاته التي أدلى بها لصالح "TVI24" أن رونالدو لا يعرف هذا بعد وغير واثق منه لكنه يستطيع القيام به من وجهة نظره.

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وقال سانتوش: "كريستيانو جاهز ليلعب كرة القدم حتى يصل للـ 40 من عمره لكنه لا يعرف إذا ما كان ذلك سيحدث أم لا".

وأضاف: "هو ليس اللاعب الذي سيقلل من مستواه في الملعب عن عمد، عندما يشعر أنه لا يستطيع أن يكون الشخص الذي هو عليه لن يفعل ذلك".

وكان رونالدو قد وصل لهدفه رقم 101 مع المنتخب البرتغالي في التوقف الدولي الأخير، ولديه الفرصة في شهر أكتوبر من أجل زيادة رصيده.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل 68 هدفًا في 91 مباراة رسمية مع يوفنتوس حتى الآن، منهم عشرة في دوري أبطال أوروبا الذي وصل رصيده من الأهداف فيه لـ 130 هدفًا كالهداف التاريخي للبطولة.