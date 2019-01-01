مدرب البرتغال السابق: فيليكس أفضل من سيلفا ويذكرني بكاكا

كارلوس كارفالهال مدرب شباب البرتغال السابق يشيد بجواو فيليكس لاعب بنفيكا الحالي ويؤكد أنه يذكره بريكاردو كاكا.

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أشاد كارلوس كارفالهال المدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب البرتغالي باللاعب جواو فيليكس نجم فريق بنفيكا المطلوب حاليًا في أكثر من فريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كارفالهال وأكد خلالها أن اللاعب يذكره بطريقة لعب النجم البرازيلي الكبير ريكاردو كاكا لاعب ميلان المعتزل.

جواو فيليكس مع بنفيكا هذا الموسم:



👕 30 مشاركة

⚽️ 17 هدف

🅰️ 10 تمريرة حاسمة



موهبة برتغالية جديدة ستمتعنا في الملاعب السنين القادمة 🇵🇹🤩 pic.twitter.com/7DHOIKW5xy — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقال كارلوس: "شخصيته تذكرني بكاكا، كذلك طريقة لعبه والتسديد للكرة وتواصله مع من حوله وأهدافه التي يسجلها، كل ذلك يذكرني به".

وأضاف: "بيرناردو سيلفا يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي لكنه عندما كان في الـ 19 من عمره لم يظهر الإمكانيات التي يقدمها فيليكس في الوقت الحالي، هل تتخيلون أي نوع من اللاعبين نتحدث عنه".

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وأكمل: "هو لاعب مميز لأنه يملك مميزات رأس الحربة الصريح وصانع الألعاب، ويلعب كمهاجم ثاني ولديه إمكانيات كبيرة في لعب الرأسيات، بالرغم من أنه غير مميز على المستوى البدني".

جدير بالذكر أن فيليكس يعد ضمن أهداف عدد كبير من فرق أوروبا في الوقت الحالي على رأسهم ثنائي إنجلترا مانشستر يونايتد وسيتي.