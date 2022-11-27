مدرب البرازيل يهاجم حكام كأس العالم بسبب نيمار

هجوم على حكام المونديال بسبب إصابة نجم البرازيل

هاجم مدرب منتخب البرازيل تيتي، حكام بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بسبب فشلهم في حماية اللاعبين من الإصابات والتدخلات العنيفة من جانب المنافس.

وتعرض نجم البرازيل نيمار، لإصابة قوية أمام صربيا، لم يستطع على أثرها استكمال المباراة، وأكد طبيب المنتخب صعوبة مشاركته قبل نهاية دور المجموعات من البطولة.

وحقق البرازيل فوزًا غاليًا على صربيا بنتيجة 2-0، ولكن فرحتهم لم تكتمل بسبب إصابة نيمار في كاحله إصابة قوية.

وقال تيتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب البرازيل: "إذا كنت تريد الاحتفال بكرة القدم فعليك الانتباه إلى الأخطاء، إنهم يركزون على لاعبين معينين هذا هو التأثير وهذا يجب أن يتوقف".

ورفض تيتي التعليق على حسم مشاركة نيمار والمدافع دانيلو الذي تعرض أيضًا لإصابة أمام صربيا مساء الخميس الماضي.

وأوضح مدرب البرازيل: "أعتقد أن نيمار ودانيلو سيلعبان في كأس العالم، لست في موقع أتحدث عنه أستطيع أن أقول ذلك، ليس فقط عن نيمار، ولكن أيضًا عن دانيلو، نعتقد أن كلاهما سيستكملان منافسات المونديال".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة سويسرا غدًا الإثنين، ويطمح في تحقيق الفوز للعبور رسميًا لدور الـ 16 من البطولة.

ويحاول تيتي إيجاد بديل لنيمار، حيث لم يحدد حتى الآن موعد محدد لعودة نجم باريس سان جيرمان للمشاركة مجددًا مع السامبا، لكن من المتوقع أنه لن يكون لائقًا لبقية مواجهات دور المجموعات.