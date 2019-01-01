مدرب الباطن يتسلم جائزة أفضل مدرب بالجولة 17 بالدوري السعودي

يوسف الغدير يتسلم جائزة أفضل مدرب بالجولة 17

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

سلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوسف الغدير، مدرب فريق نادي الباطن، جائزة أفضل مدرب في الجولة السابعة عشر، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الباطن حقق الفوز على الفيصلي بهدفين دون رد، في الجلة السابعة عشر، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.

وحصل يوسف الغدير على لقب أفضل مدرب بالجولة، بعد تحقيق الفوز على الفيصلي في الجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي.

رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين تسلم مدرب @albatinclub يوسف الغدير جائزة أفضل مدرب في الجولة السابعة عشر من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان . pic.twitter.com/v4jL1IiZru — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019

جائزة أفضل مدرب في الجولة، التي حصل عليها يوسف الغدير، قيمتها 10 آلاف ريال، مقدمة من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الباطن يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 18 نقطة، حيث يحاول الهروب من شبح الهبوط من الدوري هذا الموسم.