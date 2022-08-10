مدرب الأرجنتين قلق من السعودية: مرشحون للفوز بالمونديال ولكن!

الخوف ليس من الجوانب الفنية عند سكالوني

يرفض ليونيل سكالوني؛ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، وعد جماهيره بتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022، معربًا قلقه من مواجهة منتخب السعودية.

الأخضر في المجموعة الثالثة في المونديال:

السعودية نجحت في التأهل للحدث العالمي للمرة السادسة في تاريخها، والمرة الثانية على التوالي، بحثًا عن تكرار إنجاز 1994.

في عام 1994، صعد الأخضر للمونديال لأول مرة في تاريخه، لكنه نجح وقتها في العبور للدور الثاني، في إنجاز لم يتكرر مرة ثانية.

وفي نسخة 2022، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، وقعت السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

واستعدادًا للمونديال، خاض الأخضر حتى الآن مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا، لكنه خسرهما بنتيجة 1-0 في كل منهما.

ماذا قال سكالوني عن مواجهة السعودية؟

وقال سكالوني، خلال تصريحاته نقلها موقع "la nacion" الأرجنتيني: "إذا قلت أننا سنفوز بكأس العالم، فسأكون كاذبًا، هناك عشرة منتخبات مرشحة للقب، لكننا سننافس بقوة".

وأضاف: "أما عن مجموعتنا، فما يمكنني قوله فإن مواجهة السعودية هي الأصعب، بحكم أنها المباراة الأولى لنا في مونديال 2022، أما المكسيك فهو منتخب معقد بالنسبة لنا، وبولندا الخصم الأوروبي، الذي يمتلك لاعبين من فئة ليفاندوفسكي".

كيف وصلت الأرجنتين لمونديال 2022؟

رفاق ليونيل ميسي لهم باع طويل في الحدث العالمي، إذ أن نسخة 2022 هي المشاركة رقم 18 لهم في المونديال.

الأرجنتين حسمت تأهلها لمونديال قطر بعد الفوز بثلاثية أمام فنزويلا، في الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

واحتلت كتيبة سكالوني المركز الثاني في المجموعة برصيد 39 نقطة، متأخرة عن البرازيل؛ صاحبة الصدارة بست نقاط فقط.