مدرب الأرجنتين عن اعتزال ميسي: استمتعوا بوجوده

علق مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني على تصريحات نجمه ليونيل ميسي الأخيرة، والتي فسرها البعض بأنها تلميحات للاعتزال.

وخرج ميسي بتصريحات عقب لقاء بلاده الأخير وقال إنه سيعيد التفكير بعديد الأشياء في الفترة المقبلة. اقرأ هنا.

ماذا قال سكالوني عن مصير ميسي؟

وعلق المدرب الشاب أثناء المؤتمر الصحفي للقاء بلاده المقبل بتصفيات المونديال قائلاً: "عقب كأس العالم الجميع يقوم بالتقييم، لا يمكنني الدخول برؤوس اللاعبين ومعرفة ماذا يدور بأذهانهم".

وأضاف: "يجب أن تستمتعوا به، لا تفكروا بالمستقبل، ولكن استمتعوا بالحاضر الرائع (لهؤلاء اللاعبين)".

وعن اعتزال أنخيل دي ماريا دولياً أيضاً: "رأيت المنشور، أعتقد أنه كان يتحدث عن الفريق نعم، ولكن لا أعرف ما يدور بعقله".

وأتبع: "عاش عديد المباريات والرحلات مع الفريق، ولكن قلت له إن قرار الخروج من الفريق للمدرب، ولكن إذا كانت مباراته الأخيرة فكانت رائعة، سجل وصنع وخرج تحت تصفيق الجماهير".

ما هو موقف الأرجنتين في تصفيات المونديال؟

ضمن المنتخب الأرجنتيني الوصول لنهائيات كأس العالم قطر 2022 من الجولات الماضية مع البرازيل، وتبعهما الإكوادور والأوروجواي.

وفازت الأرجنتين في الجولة الماضية على فنزويلا بثلاثية نظيفة، وسجل ميسي ودي ماريا ونيكو جونزاليز الأهداف، وتلعب مع الإكوادور في الجولة الختامية.

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