مدرب الاتفاق: كل المحترفين سيستمرون باستثناء وليد أزارو

خالد العطوي مدرب الاتفاق يكشف موقف وليد أزارو مع فريقه.

أكد خالد العطوي، المدير الفني لفريق نادي الاتفاق السعودي، على أن المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري، المعار إلى صفوف فريقه، لن يستمر معه الموسم المقبل.

النادي الأهلي وافق على إعارة المغربي وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حتى نهاية الموسم الجاري.

العطوي قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، باستثناء المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي المصري، بعد نهاية إعارته".

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أزارو سجل 3 أهداف رفقة الاتفاق خلال الفترة الماضية، وصنع هدفًا واحدًا، خلال 7 مباريات فقط لعبها مع الفريق السعودي.

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خالد العطوي أشار إلى أن الجهاز الفني للاتفاق منح لاعبيه إجازة لنهاية الشهر الحالي، نظرًا لتوقف الدوري السعودي للمحترفين، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المدير الفني للاتفاق واصل: " ندري أن التدريبات الانفرادية والمنزلية ليست كالتدريبات الجماعية، لكن على أقل تقدير سيكون لديهم لياقة بدنية جيدة حال عودة المنافسات، ونحن متابعون ونراقبهم بشكل يومي".

ومن المقرر أن يعود وليد أزارو إلى صفوف النادي الأهلي، بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما أكد مدرب الاتفاق على أنه لن يستمر مع الفريق.