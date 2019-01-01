مدرب الاتفاق: سنقاتل من أجل نقاط مواجهة الهلال

مواجهة قوية بين الهلال والاتفاق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث هيلدر كريستوفاو المدير الفني للاتفاق السعودي، عن مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويواجه الاتفاق نظيره الهلال ضمن الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة، في الأمتار الأخيرة من البطولة.

وقال كريستوفاو مدرب الاتفاق في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "وجدت نادي الاتفاق منظم إداريًا له رئيس عاشق للكيان، وعملت على إعادة الثقة في أنفس اللاعبين".

وأضاف: "نركز حاليًا فقط في حصد نقاط مباراة الهلال، مواجهة صعبة بالفعل لكننا سنقاتل لتحقيق الفوز حيث حضرنا جيدًا للقاء".

وتابع: "المرحلة الماضية للاتفاق تركزت على التحضيرات للمواجهات المقبلة، ونسعى لتحقيق الفوز لإعادة الثقة مرة أخرى للاعبين".

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ويسعى الهلال لتفادي المفاجآت أمام الاتفاق ليواصل الضغط على النصر، أملًا في تعثر العالمي للعودة مجددًا لقمة الدوري السعودي.