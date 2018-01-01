مدرب الاتحاد يقرر إبعاد فواز القرني من التشكيل الأساسي

الكرواتي بيليتش يطلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح فواز القرني، حارس مرمى فريق اتحاد جدة، قريبًا من الجلوس على مقاعد البدلاء للنمور خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن المدرب الكرواتي سلافان بيليتش، المدير الفني للاتحاد، طلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بيليتش يفكر في إبعاد فواز القرني من التشكيلة الأساسية، ليكون على مقاعد البدلاء، بعد التعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

📢بيليتش يقرر الابقاء علي رومارينيو وفيلانويفا وكريم الأحمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية. pic.twitter.com/G32ZSi5vXW — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 23, 2018

المدرب الكرواتي قرر الإبقاء على البرازيلي رومارينهو، بالإضافة إلى كارلوس فيلانويفا، والمغربي كريم الأحمدي، على أن يرحل باقي الأجانب.

ومن المقرر أن يخضع الإيفواري روجيه اسيليه إلى فحص طبي، استعدادًا للانضمام لفريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قادمًا من فريق يانج بويز السويسري.